Giornata di conferme e novità in Casa Milan, dove è tutto pronto per l'arrivo di Ruben Amorim come nuovo allenatore. Il tecnico portoghese ha messo la firma sul contratto e ci sono alcuni dettagli interessanti sull'accordo preso con il club rossonero. Nel frattempo, dalle parti di Via Aldo Rossi si continua a trattare con Markus Krösche, candidato al ruolo di Head Of Football. Prima, però, bisogna superare lo scoglio chiamato Eintracht Francoforte, che sta opponendo resistenza nel liberare il proprio dirigente. Con il ricomponimento del nuovo organigramma tecnico e societario, spuntano anche i primi colpi di mercato sui cui la futura dirigenza sta già lavorando sottotraccia. Intanto, dall'analisi della nuova visura camerale, emerge un mistero che avvolge la figura dell'ex amministratore delegato Giorgio Furlani.

Pianeta Milan mette ordine nel caos di voci: abbiamo selezionato i temi più caldi del giorno, offrendovi non solo la notizia, ma anche la nostra chiave di lettura. Vediamo quali sono le migliori notizie sul Milan della giornata di oggi, martedì 16 giugno 2026.

I dettagli del contratto di Amorim

Come riportato dal giornalista Matteo Moretto su X,ha firmato un contratto con ilvalidocon opzione di rinnovo fino al 2030. L'ingaggio del tecnico portoghese sarà leggermente superiore ai 4 milioni di euro netti a stagione e nelle prossime ore è attesa l'ufficialità.

Si tratta di un'investitura importante da parte di Gerry Cardinale, che dopo settimane di casting in giro per l'Europa ha deciso di puntare con decisione su Amorim. Ora i buoni presupposti dati dalla durata dell'accordo andranno sostenuti con i fatti: il nuovo allenatore andrà aiutato sul mercato e protetto dalle voci esterne, anche in caso di impatto complicato con il mondo Milan.

Krösche al Milan? Prima bisogna superare lo scoglio Eintracht

Dopo la firma di Ruben Amorim , ilè pronto a chiudere anche per il nuovo. La figura individuata da Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli è, dirigente classe 1980 attualmente legato all'Eintracht Francoforte. A confermare l'indiscrezione è, il noto esperto di calciomercato che aveva anticipato in esclusiva il nome di Krösche.

Il nodo principale resta legato alla resistenza del club tedesco, infastidito dal timing con cui il Milan è piombato sul proprio manager. Tuttavia, la sensazione è che con un indennizzo da 4/5 milioni di euro nelle casse dell'Eintracht Francoforte, il club rossonero possa riuscire a liberare il proprio futuro Head Of Football. Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato i migliori colpi realizzati da Krösche in carriera per valutare l'efficacia del suo modello e i margini per replicarlo in Italia.

Calciomercato Milan, proposto Ugarte

Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira su X, gli agenti di Manuel Ugarte lo avrebbero proposto alin vista dell'imminente apertura della finestra estiva di calciomercato . La valutazione del Manchester United si aggira intorno ai 30 milioni di euro, ma la cifra potrebbe incrementare ulteriormente se il centrocampista classe 2001 dovesse mettersi in mostra con l'Uruguay al Mondiale.

Nel 3-4-2-1 di Amorim, un mediano con le caratteristiche di Ugarte sarebbe fondamentale per mantenere l'equilibrio. L'uruguaiano, infatti, non spicca per qualità tecnica, ma garantisce corsa, muscoli e intensità. Il suo eventuale ingresso sarebbe legato ad un'eventuale cessione di Rabiot o al mancato rinnovo di contratto di Modric.

La pista Can Uzun

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato su YouTube anche del mercato del Milan:che potrebbe essere il regalo di arrivo di Krösche. Conpotrebbe essere uno degli acquisti, anche se non so dove potrebbero trovare questi soldi. Va capito il budget di questa stagione, ma non ci sono comunicazioni".è un prospetto molto interessante che conpotrebbe giocare come trequartista nel 3-4-2-1, ma potrebbe anche essere schierato come esterno offensivo nel 3-4-3 del portoghese.

L'uscita di Krösche dall'Eintracht Francoforte potrebbe risultare decisiva per l'esito della trattativa. Se il dirigente dovesse lasciarsi bene con il club tedesco, infatti, i margini per arrivare a Can Uzun potrebbero essere più ampi. Se tra Krösche e l'Eintracht si dovesse arrivare alla rottura, invece, la pista per arrivare al trequartista turco si farebbe decisamente più complicata.

Il ruolo 'segreto' di Furlani

Come rilevato dall'tramite l'analisi della nuova visura camerale, l'assetto attuale presenta una struttura di transizione in attesa della nomina di un CEO. Nonostante il licenziamento,non è stato revocato dalla carica di AD, anche se i poteri sono stati formalmente conferiti aL'ex amministratore delegato resterà formalmente in carica per l'esercizio in corso fino all'approvazione del bilancio, prevista nell'Assemblea dei soci di fine ottobre, data in cui la proprietà ridefinirà ufficialmente l'assetto del Consiglio di Amministrazione., di fatto, non avrà più alcun potere al, ma il suo nome continuerà ad essere legato al club rossonero almeno fino al prossimo autunno.