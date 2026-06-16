Il Milan inizia a pensare al mercato estivo: i rossoneri hanno passato le scorse settimane alla ricerca degli uomini adatti da inserire in dirigenza e del nuovo allenatore. A prendere le redini del progetto del Diavolo sarà Markus Krösche, anche se serve ancora un ultimo passaggio per liberarlo dall'Eintracht Francoforte. In panchina è in arrivo Ruben Amorim, pronto a rimettersi in gioco dopo l'esperienza fallimentare in Premier League con il Manchester United. Proprio da quella squadra potrebbe arrivare uno dei primi rinforzi per il suo nuovo Milan. Ne parla il giornalista Nicolò Schira (i dettagli dal social X).

Manuel Ugarte offerto al Milan: l'indiscrezione di Schira

"Manuel Ugarte è stato offerto al Milan. L'allenatore Amorim lo conosce da quando erano insieme allo Sporting. Nessuna trattativa in corso per ora, ma solo una proposta".

Manuel Ugarte è un mediano difensivo puro che ha il compito preciso di disturbare la manovra offensiva avversaria e di fare filtro davanti alla difesa. Uruguaiano classe 2001 è un giocatore in uscita dal club inglese che quindi potrebbe chiedere una cifra non troppo alta per la sua cessione (secondo il sito Transfermarkt il suo valore attuale è di 25 milioni di euro).

Le statistiche e i numeri di Ugarte al Manchester United

22 partite giocate , ma solo 8 da titolare per un totale di 900 minuti in campo, sottolineando come non sia stato tra le prime scelte a centrocampo dell'allenatore Carrick;

, ma solo 8 da titolare per un totale di 900 minuti in campo, sottolineando come non sia stato tra le prime scelte a centrocampo dell'allenatore Carrick; 31.8 tocchi di media per partita con 2.3 recuperi medi e 2.1 tackle;

con 2.3 recuperi medi e 2.1 tackle; 53% di duelli vinti con 3.6 di duelli vinti di media (dati dal sito Sofascore).

Come si integra Ugarte nel modulo di Ruben Amorim

Questi i numeri stagionali in Premier League con i Red Devils:Ugarte non è un regista basso, ma punta tutto sull'aggressività e la corsa alla ricerca del recupero palla immediato e passaggi semplici., comunque un centrocampo con due mediani davanti alla difesa.

Ugarte rientra perfettamente nelle caratteristiche ricercate dall'allenatore portoghese per il suo centrocampo: un giocatore fisico che possa pressare in fase di non possesso e che possa difendere e recuperare palloni, limitando al minimo gli errori con il pallone tra i piedi. Per il Milan potrebbe essere un investimento sensato: Ugarte è ancora giovane e il costo totale dell'operazione potrebbe essere sostenibile per il budget dei rossoneri.