Il legame tra il Milan e il mondo della moda continua. Il club rossonero ha annunciato ufficialmente una nuova global partnership con Boggi Milano, che diventa il nuovo Official formalwear partner della società. Lo storico marchio sartoriale, infatti, fornirà le divise di rappresentanza per la Prima Squadra maschile, quella femminile e tutto lo staff del club.

Milan, nuova partnership

“Per milioni di persone nel mondo, AC Milan rappresenta Milano. Portiamo con noi il nome della città e i suoi valori, con radici nella tradizione, capacità di innovare e una forte vocazione internazionale. È su questo terreno comune e con l’obiettivo di continuare a crescere sui mercati globali che nasce la partnership con Boggi Milano, che da questa stagione ci accompagnerà nelle occasioni di rappresentanza in Italia e all’estero”.

La partnership nasce da un'affinità naturale: il Milan, con i suoi oltre 125 anni di storia, e Boggi Milano, fondata nel 1939, condividono l'identità e i valori della città, combinando cura, eleganza e innovazione. A parlare è stato anche Maikel Oettle, Chief Revenue del Milan:

La linea creata per i rossoneri unisce la classica sartorialità con materiali ad alte prestazioni infatti i pezzi chiave della collezione includono

Un abito classico made in Italy: doppiopetto gessato grigio intessuto quattro stagioni completato da una cravatta rossa

Un completo doppiopetto grigio lavagna, con dettagli rossi a contrasto con il gilet in tessuto tecnico, pensato per unire stile e comfort durante i viaggi della squadra.

Lo stesso entusiasmo di Oettle è stato confermato anche da Claudio Zaccardi, CEO e Chief Style Officer di Boggi Milano:

“Questa partnership rappresenta l’incontro naturale tra due brand che condividono un patrimonio di valori comune. Milano è il luogo da cui entrambi prendiamo ispirazione: una città capace di coniugare tradizione e innovazione, eleganza e performance, visione internazionale e una forte identità. Siamo orgogliosi di accompagnare AC Milan in questo nuovo percorso, portando il nostro concetto di stile contemporaneo al fianco di uno dei Club italiani più iconici del calcio mondiale”.