Dopo aver illuminato San Siro per sette stagioni, Rafael Leão ha lasciato il Milan per trasferirsi al Galatasaray. Dopo le interviste al termine del match contro il Venezia e quella dall'aeroporto di Linate prima di partire verso Istanbul, il portoghese ha condiviso un ultimo ricordo legato ai colori rossoneri.

Milan, l'ultimo saluto di Leão

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"7 anni di momenti incredibili e indimenticabili, in una città che ospita il club più grande d'Italia, che mi ha aiutato a crescere come giocatore e come persona! È stato un orgoglio immenso far parte di questa istituzione che mi ha dato così tanto e a cui, in qualche modo, sono riuscito a ricambiare sul campo vincendo titoli importanti. Un 'grazie' non basta, ora da lontano continuerò a essere uno di voi. Forza Milan!".

Il video saluto di Leão

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"Ciao tifosi rossoneri, ho fatto questo video per ringraziare tutti. Per me è stato un bellissimo viaggio lungo sette anni, che a me sembrano persino di più, perché fin dal primo momento in cui sono arrivato mi sono sentito a casa, e così è stato anche per la mia famiglia. Ovviamente l'emozione c'è sempre, ma lascio questa mia vita al Milan con il sorriso. Con il sorriso perché sono riuscito a giocare, a mostrare la mia versione migliore, sempre col sorriso. Quindi grazie, grazie di cuore. Grazie di cuore a tutti. Questo non è un addio, perché io sono uno di voi. Guarderò il Milan ovunque mi trovi. Ora sono un tifoso da fuori, ma i momenti più belli rimarranno sempre nel mio cuore. Quindi grazie davvero a tutti. Forza Milan, sempre."

L'era di Leão in rossonero

Sul proprio account Instagram,ha condiviso un video che ritrae alcuni momenti indimenticabili vissuti con la maglia del. Il filmato si apre con il celebre discorso dinegli spogliatoi del 'Mapei Stadium' dopo la vittoria delper poi continuare con una carrellata delle migliori giocate del classe 1999.Pochi istanti dopo,ha pubblicato anche unsulla pagina Instagram di 'RLsportsway', agenzia gestita dalla famiglia del portoghese che ne cura immagine e carriera:Nei sette anni con la maglia delha segnatoe servitoindiventando il 15° marcatore nella storia del club e il 6° assistman all-time. Due trofei alzati al cielo: lodel 2022 e ladel 2025, entrambi da protagonista assoluto. Ma l'impatto di un calciatore del genere non si misura soltanto con i numeri e i trofei: si misura con tutte le volte che, con una giocata da perdere il fiato, ha fatto alzare dal seggiolino gli spettatori sugli spalti di San Siro e dal divano i tifosi a casa davanti alla tv. Si misura con tutte le volte che ci ha fatti arrabbiare, perché se madre natura ti dona un talento così grande è inammissibile sprecarlo. E lui lo ha fatto troppo spesso. In fondoè sempre stato entrambe le cose, ma chi lo ha visto giocare almeno una volta farà fatica a toglierselo dalla testa,