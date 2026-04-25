Un po' diversa la storia legata a Vlahovic. Lo staff bianconero, nelle prossime ore, valuterà se convocare o meno il serbo: se la convocazione ci sarà, il bomber serbo partirà sicuramente dalla panchina per poi, magari, entrare a partita in corso.
Thuram e Holm?—
In casa bianconera, però, c'erano altri due punti interrogativi: Khephren Thuram ed Emil Holm. I due calciatori, nella sezione odierna, si sono allenati con il resto della squadra, perciò possono essere considerati recuperati.
Il francese, figlio d'arte, sarebbe il candidato numero uno per una maglia da titolare. Storia diversa, invece, per lo svedese: il numero 2 bianconero dovrebbe partire dalla panchina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA