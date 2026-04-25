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Milan-Juventus, Spalletti sorride: recuperato Yildiz, ma Vlahovic e Thuram?

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Arrivano buone notizie per tutto il popolo bianconero: in vista di Milan-Juventus, Spalletti potrà riavere a disposizione Kenan Yildiz
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Arrivano buonissime notizie per tutto il mondo bianconero. In vista di Milan-Juventus, match in programma domani sera alle ore 20:45 presso lo stadio di 'San Siro' e valido per la 34esima giornata di Serie A, Luciano Spalletti potrà riavere a disposizione Kenan Yildiz, ma non solo...

Verso Milan-Juventus, Spalletti recupera Yildiz e...

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Nell'ultima sessione di allenamento di stamattina presso la Continassa, il tecnico bianconero ha avuto a disposizione, oltre al turco, anche Dusan Vlahovic. Il piccolo numero 10 bianconero, protagonista di un'ottima stagione con (secondo quanto riferito da Transfermarkt) ben 10 gol e 7 assist in 32 partite, ci sarà sicuramente domani sera contro il Milan e, secondo fonti diverse, potrebbe anche partire titolare al posto di Jonathan David.

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Un po' diversa la storia legata a Vlahovic. Lo staff bianconero, nelle prossime ore, valuterà se convocare o meno il serbo: se la convocazione ci sarà, il bomber serbo partirà sicuramente dalla panchina per poi, magari, entrare a partita in corso.

Thuram e Holm?

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In casa bianconera, però, c'erano altri due punti interrogativi: Khephren Thuram ed Emil Holm. I due calciatori, nella sezione odierna, si sono allenati con il resto della squadra, perciò possono essere considerati recuperati.

Il francese, figlio d'arte, sarebbe il candidato numero uno per una maglia da titolare. Storia diversa, invece, per lo svedese: il numero 2 bianconero dovrebbe partire dalla panchina.

 

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