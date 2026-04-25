Verso Milan-Juventus, Spalletti recupera Yildiz e...

Nell'ultima sessione di allenamento di stamattina presso la Continassa, il tecnico bianconero ha avuto a disposizione, oltre al turco, anche Dusan Vlahovic. Il piccolo numero 10 bianconero, protagonista di un'ottima stagione con (secondo quanto riferito da Transfermarkt) ben 10 gol e 7 assist in 32 partite, ci sarà sicuramente domani sera contro il Milan e, secondo fonti diverse, potrebbe anche partire titolare al posto di Jonathan David.