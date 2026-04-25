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Zambrotta: “Il Milan ha ritrovato solidità, la Juventus ha un calendario più semplice”

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Gianluca Zambrotta, ex di Juventus e Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni legate al big match di domani...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Gianluca Zambrotta, grande doppio ex di Juventus e Milan, è stato intervistato in esclusiva dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. L'argomento tanto discusso, ovviamente, è stato il big match di domani sera tra i rossoneri e bianconeri, valido proprio per uno spareggio in Champions League.

Entrambe le formazioni, infatti, come obiettivo, si sono poste il ritorno nell'Europa che conta, soprattuto il Milan che, dopo il brutto posizionamento dello scorso anno, vuole rimediare ritornando 'tra le grandi'. Ecco, di seguito le parole di Zambrotta sul big match e sul lavoro svolto da Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti:

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Su Milan-Juventus che non vale lo Scudetto ma 'solo' la zona Champions League: "L’Inter, rispetto alla concorrenza, ha fatto semplicemente valere la sua forza generale. Una squadra che è più gruppo, ha più esperienza, struttura. Competere era difficile anche se era giusto credere nel Napoli campione uscente. E magari anche nel Milan che però ha perso troppi punti in una fase delicata della stagione".

Su come giudica il lavoro di Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti: "Le prime quattro della classifica di oggi meritano il posto che hanno. Onestamente qualche settimana fa avevo dato speranze anche al Como, che ha un gran bello sviluppo di gioco, ma la Juve ha un calendario più semplice e l’ultimo Milan ha ritrovato solidità”.

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