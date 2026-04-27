PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan-Juventus, Adani critico: “Chi ha seguito la partita ha spento dopo un quarto d’ora”

ULTIME MILAN NEWS

Milan-Juventus, Adani critico: “Chi ha seguito la partita ha spento dopo un quarto d’ora”

Milan-Juventus, Adani critico: “Chi ha seguito la partita ha spento dopo un quarto d’ora” - immagine 1
Presente negli studi de 'La Domenica Sportiva', l'ex calciatore dell'Inter Daniele Adani ha voluto commentare Milan-Juventus...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Presente negli studi de 'La Domenica Sportiva', l'ex calciatore dell'Inter Daniele 'Lele' Adani ha voluto commentare il brutto pareggio di San Siro tra il Milan di Allegri e la Juventus di Spalletti. L'ex nerazzurro ha voluto criticare la partita dicendo che chi ha seguito il match, ha spento la tv dopo poco a causa dei bassi ritmi e delle poche azioni interessanti. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan-Juventus, parla Adani

—  

"Secondo me la metà degli italiani è contento di questa partita. Quanti senti che è meglio della miglior difesa, a non subire. Ma quanti domani celebreranno "Non abbiamo fatto tirare in porta l'avversario", "L'obiettivo è la Champions League?". Quanti? Siate sinceri, Troppi. Sono 10 anni che dico che per allinearci al mondo dobbiamo fare un calcio di ritmo, di proposta, e vengono preso per filosofo e teorico perché dico che questo calcio non è esportabile. Poi ci dicono che le coppe bisogna giocarle all'esterno per esportare il prodotto. 

LEGGI ANCHE

Ma facciamo ridere, non emozioniamo. Chi ha guardato Milan-Juventus ha spento dopo un quarto d'ora. Ho una citazione per il primo tempo "Non ci resta che piangere". Questa è la verità, lo sapete tutti, così come sapete che vicino a voi ci sarà quello che dice che non conta lo spettacolo, ma il risultato. Ma sono contenti tutti? I 60mila di San Siro sono contenti perché hanno raggiunto il terzo quarto posto. Altra cosa: per contestare il progresso si sono inventati la dicotomia tra il gioco e il risultato in questo paese. Ragazzi per fare risultato non devi fare partite così che fanno schifo, e dovete ammetterlo, anche a quelli che ve lo dicono in separata sede".

L'analisi delle parole di Adani

—  

Le parole rilasciate da Adani sono molto forti, provocatorie e forse anche divisive, ma comunque centrano un aspetto importante: molte big in Serie A tendono ad usare prudenza e tanta gestione in diversi big match, rispetto  all'intensità. Come visto in diverse partite, Milan-Juventus invece di rappresentare una delle sfide più belle del nostro campionato, si rivela sempre una gara molto statica: molti dei match, infatti, sono sempre finiti in parità.

Leggi anche
Milan, non basta la difesa: per vincere serve più coraggio. Tutto parte dal mercato estivo
Milan, stop agli allenamenti: dopo la Juventus Allegri concede un giorno libero

© RIPRODUZIONE RISERVATA