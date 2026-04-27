Ma facciamo ridere, non emozioniamo. Chi ha guardato Milan-Juventus ha spento dopo un quarto d'ora. Ho una citazione per il primo tempo "Non ci resta che piangere". Questa è la verità, lo sapete tutti, così come sapete che vicino a voi ci sarà quello che dice che non conta lo spettacolo, ma il risultato. Ma sono contenti tutti? I 60mila di San Siro sono contenti perché hanno raggiunto il terzo quarto posto. Altra cosa: per contestare il progresso si sono inventati la dicotomia tra il gioco e il risultato in questo paese. Ragazzi per fare risultato non devi fare partite così che fanno schifo, e dovete ammetterlo, anche a quelli che ve lo dicono in separata sede".
L'analisi delle parole di Adani—
Le parole rilasciate da Adani sono molto forti, provocatorie e forse anche divisive, ma comunque centrano un aspetto importante: molte big in Serie A tendono ad usare prudenza e tanta gestione in diversi big match, rispetto all'intensità. Come visto in diverse partite, Milan-Juventus invece di rappresentare una delle sfide più belle del nostro campionato, si rivela sempre una gara molto statica: molti dei match, infatti, sono sempre finiti in parità.
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