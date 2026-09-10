Alphadjo Cisse è diventato in brevissimo tempo una delle note positive del nuovo Milan targato Ruben Amorim. Il classe 2006 ha infatti bruciato velocemente le tappe con la disinvoltura di un predestinato, scalando le gerarchie del tecnico portoghese e trasformando le prime uscite stagionali in un vero e proprio show, specialmente sull'asse Milano-Torino.

Milan, Cisse sempre più protagonista

Nelle due trasferte all'ombra della Mole, Cisse ha vissuto una vera e propria favola: prima la rete all'esordio dal primo minuto in Serie A contro il Torino, poi il goal contro la Juventus, arrivato a soli sette minuti dal suo ingresso in campo.

I numeri, infatti, non mentono: due goal in tre presenze, il che lo rendono attualmente il capocannoniere stagionale del Milan con una rete ogni 50 minuti giocati in media, andando a segno sia da titolare che da subentrato.

Il giovane, infatti, fino a questo momento non ha fatto sentire l'assenza di due pilastri dell'attacco rossonero come Christian Pulisic e soprattutto Rafael Leão. Adesso per Cisse si spalancano le porte di un vero e proprio palcoscenico: sabato alle ore 18:00 il Milan andrà in trasferta lo stadio olimpico di Roma contro la Lazio.