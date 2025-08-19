Milan, il giorno di Athekame e De Winter: fissate le presentazioni

Giovedì 21 agosto sarà un giorno di presentazioni per il Milan. Il club ha fissato per le ore 11:00, le conferenze di Athekame e De Winter
Giovedì 21 agosto sarà un giorno di presentazioni ufficiali per il Milan. Il club rossonero ha fissato per le ore 11:00, presso la Sala Stampa di Casa Milan, le conferenze stampa di Zachary Athekame e Koni De Winter. I due nuovi acquisti, già annunciati la scorsa settimana, si presenteranno finalmente ai media.
Milan, Athekame e De Winter si presentano: fissate le conferenze stampa
De Winter, arrivato a titolo definitivo dal Genoa, ha firmato un contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno 2030. Stessa scadenza anche per Athekame, il terzino destro proveniente dallo Young Boys, il cui acquisto è stato reso ufficiale a Ferragosto.