Il Milan Glorie tornerà in campo per la Beckenbauer Cup: i dettagli

La Beckenbauer Cup sarà un torneo di calcio indoor a squadre ridotte, che si giocherà al SAP Garden di Monaco. Le partite si giocheranno il 17 marzo dalle 18:30 in due giorni su erba sintetica con tabelloni LED attorno al campo. Ogni match durerà 10 minuti, mentre dalle semifinali in poi i minuti saranno 12. Le prime due squadre d'ogni girone andranno in semifinale, poi ci sarà la finale per il terzo posto e, infine, quella per aggiudicarsi la coppa. C'è anche una regole speciale: nell'ultimo minuto di gioco, il tempo d'attacco sarà limitato per evitare la gestione del punteggio fino alla fine della partita.