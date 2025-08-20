Milan, Gimenez: senza Leao è la tua occasione! E contro il Bari ...

Milan, Gimenez ha in mano una grande opportunità: Leao, infortunato al polpaccio, non ci sarà contro la Cremonese. Spazio al messicano
Milan, Gimenez ora tocca a te: l'attaccante messicano non è partito titolare in Coppa Italia contro il Bari, visto che Allegri ha preferito puntare su Pulisic e Leao come coppia offensiva del 3-5-2. Il portoghese ha segnato un gol da vera punta, salvo poi farsi male al polpaccio lasciando il campo dopo pochi minuti, a favore proprio di Santiago. L'infortunio di Leao lo lascerà fuori sicuramente contro la Cremonese, da valutare il suo status per il Lecce (i dettagli). Questo apre la strada per Gimenez che ora deve dimostrare tante cose.
Allegri non ha a disposizione molte soluzioni e sarà quasi costretto a puntare su Pulisic e Gimenez in attacco contro la Cremonese. Per il messicano un'occasione importante per rispondere al mercato: i rossoneri spingono per un attaccante centrale che potrebbe fare concorrenza a Santiago. Il messicano ha una chance importantissima tra le mani: quella di impressionare positivamente Allegri sia a Milanello durante la settimana, sia in campo contro la Cremonese.