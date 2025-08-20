Milan, Gimenez: senza Leao è la tua occasione! E contro il Bari ...

Milan , Gimenez ora tocca a te: l'attaccante messicano non è partito titolare in Coppa Italia contro il Bari , visto che Allegri ha preferito puntare su Pulisic e Leao come coppia offensiva del 3-5-2. Il portoghese ha segnato un gol da vera punta, salvo poi farsi male al polpaccio lasciando il campo dopo pochi minuti, a favore proprio di Santiago. L'infortunio di Leao lo lascerà fuori sicuramente contro la Cremonese, da valutare il suo status per il Lecce ( i dettagli ). Questo apre la strada per Gimenez che ora deve dimostrare tante cose.

Allegri non ha a disposizione molte soluzioni e sarà quasi costretto a puntare su Pulisic e Gimenez in attacco contro la Cremonese. Per il messicano un'occasione importante per rispondere al mercato: i rossoneri spingono per un attaccante centrale che potrebbe fare concorrenza a Santiago. Il messicano ha una chance importantissima tra le mani: quella di impressionare positivamente Allegri sia a Milanello durante la settimana, sia in campo contro la Cremonese.