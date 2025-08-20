Milan, Gimenez: senza Leao è la tua occasione! E contro il Bari ...

Pianeta Milan
Milan, Gimenez ha in mano una grande opportunità: Leao, infortunato al polpaccio, non ci sarà contro la Cremonese. Spazio al messicano
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Milan, Gimenez ora tocca a te: l'attaccante messicano non è partito titolare in Coppa Italia contro il Bari, visto che Allegri ha preferito puntare su Pulisic e Leao come coppia offensiva del 3-5-2. Il portoghese ha segnato un gol da vera punta, salvo poi farsi male al polpaccio lasciando il campo dopo pochi minuti, a favore proprio di Santiago. L'infortunio di Leao lo lascerà fuori sicuramente contro la Cremonese, da valutare il suo status per il Lecce (i dettagli). Questo apre la strada per Gimenez che ora deve dimostrare tante cose.

Allegri non ha a disposizione molte soluzioni e sarà quasi costretto a puntare su Pulisic e Gimenez in attacco contro la Cremonese. Per il messicano un'occasione importante per rispondere al mercato: i rossoneri spingono per un attaccante centrale che potrebbe fare concorrenza a Santiago. Il messicano ha una chance importantissima tra le mani: quella di impressionare positivamente Allegri sia a Milanello durante la settimana, sia in campo contro la Cremonese.

Contro il Bari in Coppa Italia, Gimenez è sembrato non al massimo fisicamente, ma è normale in quanto è arrivato tardi a Milanello per gli impegni con la Nazionale. Nonostante questo ha dato segnali importanti: tanta voglia e grinta e un più un grande assist per Pulisic e il 2-0 finale. Senza Leao, tocca a Gimenez splendere nell'attacco del Milan.

