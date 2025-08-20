Calciomercato Milan, colpo di scena: salgono le quotazioni di Boniface

Ecco le parole di Di Marzio: "Milan, per l'attacco prende sempre più quota il nome di Victor Boniface, ora in corsia di sorpasso sulla concorrenza"
CALCIOMERCATO MILAN
Ennesimo colpo di scena per quanto riguarda il futuro numero nove del Milan. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l’attaccante nigeriano, Victor Boniface, del Bayer Leverkusen starebbe prendendo sempre più quota e sarebbe addirittura in sorpasso rispetto ai nomi di Hojlund e Vlahovic.
Una situazione dunque in continuo divenire attorno alla scelta del nuovo centravanti rossonero. Il tempo stringe e Massimiliano Allegri, anche a causa dell’infortunio di Leao, ha bisogno al più presto di un attaccante da alternare a Gimenez.
