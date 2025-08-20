Calciomercato Milan, colpo di scena: salgono le quotazioni di Boniface

Ennesimo colpo di scena per quanto riguarda il futuro numero nove del Milan. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l’attaccante nigeriano, Victor Boniface, del Bayer Leverkusen starebbe prendendo sempre più quota e sarebbe addirittura in sorpasso rispetto ai nomi di Hojlund e Vlahovic.