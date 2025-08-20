Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, colpo di scena: salgono le quotazioni di Boniface

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, colpo di scena: salgono le quotazioni di Boniface

Calciomercato Milan, colpo di scena: salgono le quotazioni di Boniface
Calciomercato Milan, Boniface prende quota: il nigeriano del Leverkusen sorpassa Hojlund e Vlahovic nella corsa al numero nove rossonero?
Francesco De Benedittis

Ennesimo colpo di scena per quanto riguarda il futuro numero nove del Milan. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l’attaccante nigeriano, Victor Boniface, del Bayer Leverkusen starebbe prendendo sempre più quota e sarebbe addirittura in sorpasso rispetto ai nomi di Hojlund e Vlahovic.

Calciomercato Milan, Di Marzio rivela: "Il nome di Boniface prende sempre più quota, ora in..."

—  

Una situazione dunque in continuo divenire attorno alla scelta del nuovo centravanti rossonero. Il tempo stringe e Massimiliano Allegri, anche a causa dell’infortunio di Leao, ha bisogno al più presto di un attaccante da alternare a Gimenez.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, si surriscalda la pista Hojlund: le ultime news >>>

Ecco le parole di Di Marzio: "Milan, per l'attacco prende sempre più quota il nome di Victor Boniface, ora in corsia di sorpasso sulla concorrenza"

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA