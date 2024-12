Milan, Fonseca rischia? Ecco cosa potrebbe fare la Procura

Come riportato dal sito di Sky Sport, da quanto filtra dopo Atalanta-Milan, il designatore arbitrale Rocchi avrebbe promosso l'operato di La Penna, giudicando l'intervento di De Ketelaere su Theo Hernandez come un non fallo. Per i vertici arbitrali dunque si sarebbe trattato di un normale contrasto aereo, con il belga che salta in anticipo rispetto a Theo.