Atalanta-Milan, La Penna sbaglia? “De Ketelaere spinta influente”

Atalanta-Milan

Atalanta-Milan, la moviola di Gazzetta: "De Ketelaere, spinta influente"

Sul primo gol dell'Atalanta: "Grandi proteste Milan per una spinta di De Ketelaere a Hernandez sul primo gol al 12’ del primo tempo. Il belga salta molto più in alto e si appoggia con due mani sulla schiena del francese: la spinta c’è anche se gli ruba il tempo e non lo affossa e l’atteggiamento difensivo del rossonero è troppo passivo. Il Var Di Paolo comunque non sarebbe potuto intervenire perché sull’intensità di tali contatti decide l’arbitro in campo".