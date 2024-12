Milan, Theo Hernandez è stato tra i peggiori della sconfitta rossonera contro l'Atalanta (qui le sue pagelle). Il francese sembra perso e lontano parente di quel campione che aveva incantato San Siro e tutti i tifosi del Diavolo. Un Theo Hernandez ormai sottotono e che non riesce ad esprimere le sue migliori qualità. Questo è il terzino del Milan. Il rossonero non sta incidendo in questo inizio di campionato con Fonseca: salvo poche partite, il francese non sta spingendo in attacco come un tempo, corre di meno e non sembra essere più un fattore determinante in fase offensiva. Può anche essere una mossa tattica di Fonseca per non squilibrarsi troppo in difesa e lasciare spazi nella retroguardia. Il problema è che si perde troppo di un giocatore che ha fatto le sue fortune proprio per la straripante potenza e quasi onnipotenza offensiva sulla fascia. Se lo limiti così tanto rischia di essere un animale in gabbia.