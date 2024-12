Milan, Emerson Royal colpevole? Il capro espiatorio di tanti problemi

Milan, Emerson Royal di nuovo bocciato: è giusto criticarlo? Non proprio

Emerson Royal non è sicuramente tra i terzini più affidabili della nostra Serie A. Ha fatto tremenda fatica in tantissime partite in questa stagione. Contro l'Empoli, il brasiliano aveva dato chiari segnali di ripresa, anche aiutato da Musah. Esattamente come successo a Madrid, partita nella quale il terzino ha sofferto il giusto contro Vinicius, non uno qualsiasi. Un discorso che si può appliccare anche alla prestazione di ieri sera contro l'Atalanta. Emerson Royal, coadiuvato dallo stesso Musah, ha retto l'impatto di uno dei giocatori più forti del campionato, ovvero Ademola Lookman. Il brasiliano ha coperto bene, anticipato e chiuso situazioni di potenziale pericolo.