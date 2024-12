Sabatini sicuro: “Theo Hernandez è il problema del Milan”

Atalanta-Milan, Sandro Sabatini ha parlato per Calciomercato.com della partita. Per il giornalista Theo Hernandez è il problema rossonero

Atalanta-Milan 2-1 , una sconfitta che condanna i rossoneri che ormai sono fuori quasi del tutto dalla lotta Scudetto. Il Diavolo crolla a meno dodici proprio dalla Dea, che si lancia e vola con la nona vittoria di fila in Serie A. Sono tantissime le opinioni e le critiche al Milan dopo la gara. Sandro Sabatini ha parlato della partita in un suo pezzo per Calciomercato.com. Focus sul capitano rossonero Theo Hernandez . Ecco il parere del giornalista.

Milan, Sabatini: "Theo Hernandez il problema. Incomprensibile che..."

"Il Milan ha ritrovato dignità perfino nei giocatori più criticati (Emerson Royal) o più “panchinati” (Rafa Leao). Sarà anche merito del gelo invernale, ma non solo per scaldarsi il portoghese corre e si sbatte. In più, offre l’assist che Morata spinge dentro per il pareggio. Voto alto a tutti e due, anche se alla fine spariscono. Il problema del Milan indossa la fascia da capitano: Theo Hernandez non è più quello dei momenti belli. Lo si nota anche nel primo gol subìto, quando De Keteleare gli mangia in testa anche se almeno il 51% della responsabilità va a Maignan che scivola sulla linea di porta anziché occupare l’area piccola. Incomprensibile". LEGGI ANCHE: Milan, addio sogni di gloria. Limiti evidenti. Colpe dell'arbitro e del VAR...