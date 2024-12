Atalanta-Milan, Teotino: “De Ketelaere-Theo? Per me è un contrasto”

"Per me quello è un contrasto, io non l'avrei dato come fallo. E' un contatto, ma De Ketelaere salta prima, poi Theo gli arriva sotto e non si aiuta per farsi spazio. E' una giocata che può starci, come no... Per me non è stato un buon arbitraggio, non ha aiutato le due squadre, ma non sta né in cielo né in terra dire il fatto che questo arbitro abbia determinato la partita è favorito una squadra e non l'altra". LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>