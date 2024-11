Milan, Sabatini: “Fonseca e Leao uguali. Vive in un mondo tutto suo”

Il Milan torna in campo questa sera contro lo Slovan Bratislava . Una partita da vincere se i rossoneri vorranno qualificarsi tra le prime otta della maxi classifica di Champions League . Milan-Juventus 0-0 ha lasciato strascichi, con tante critiche alla prestazione dei rossoneri. Sandro Sabatini , a 'Radio Sportiva', ha parlato anche del Milan . Le sue prime parole sono state: " Fonseca è il Leao della panchina ". Entrambi molto discontinui, uno come allenatore, uno come giocatore. Ecco le altre parole.

Milan, Sabatini critica Fonseca: "In un mondo tutto suo. Zappa non fa doppietta neanche..."

"Milan-Juventus è uno scempio. Fonseca vive in un mondo tutto suo. Tutti dicono Leao non è mai continuo. Fonseca è uguale. Con il Madrid gioca in un modo, a Cagliari in altro, senza difesa. Col Real eccezionale e dominante. Poi va a Cagliari e prende la doppietta di Zappa, che non ha mai fatto neanche con i bambini. Poi non fai neanche un tiro in porta con la Juventus. E parli di Scudetto? Vive in un mondo tutto suo, senza spiegazioni. Ripete a memoria perché lo deve dire. Non c'è una spiegazione del perché il Milan sia così bello a Madrid e così brutto a Cagliari e con la Juventus".