Warren Bondo e Riccardo Sottil sono pronti per essere presentati in conferenza stampa dal Milan come nuovi acquisti: ecco data ed orario

Fabio Barera Redattore 5 febbraio 2025 (modifica il 5 febbraio 2025 | 13:17)

Due degli innesti del Milan in questa sessione invernale di calciomercato sono stati Warren Bondo e Riccardo Sottil. Entrambi presi nell'ultimo giorno utile, proprio nelle ore conclusive, saranno due rinforzi importantissimi in vista dei prossimi mesi, quando i rossoneri dovranno affrontare tre competizioni contemporaneamente: Coppa Italia, Serie A e Champions League. L'ex centrocampista del Monza, probabilmente, sarà il sostituto naturale di Youssouf Fofana, mentre l'esterno italiano quello di Rafael Leao sulla fascia sinistra. Dopo aver fatto le visite mediche ed aver apposto la firma sul contratto i due sono pronti per la consueta conferenza stampa di presentazione.