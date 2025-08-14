Milan, ecco De Winter: dal Genoa al Milan, Il sesto volto nuovo è un difensore

Un difensore giovane ma esperto. Due termini che non sono in contraddizione quando si parla di Koni De Winter , il sesto volto nuovo dell'estate rossonera. Il difensore belga arriva a Milano dal Genoa con all'attivo diversi anni di campionato italiano avendo completato la sua formazione calcistica nel nostro paese. Un profilo polivalente - può disimpegnarsi sia da centrale che da terzino - che si va a inserire bene nel reparto difensivo costruito da Mister Allegri.

Nato ad Anversa il 12 giugno del 2002, De Winter è giocatore dalla spiccata potenza fisica. Una caratteristica a cui affianca una velocità - atletica e di pensiero - tutt'altro che scontata per un atleta di quelle dimensioni. Abile nel gioco aereo, è in grado di contribuire alla causa anche dal punto di vista dell'impostazione, tanto che in carriera si è talvolta disimpegnato da mediano. In generale, Koni è in grado di rendere sia in una retroguardia a tre elementi che in una difesa a quattro, anche come terzino destro.