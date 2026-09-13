Un weekend fortunato per tutti gli ex attaccanti rossoneri: da Nkunku a Fullkrug passando per Gimenez, tutti gli ex a segno
Lazio-Milan 2-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita dell'Olimpico
Un weekend molto importanti per gli ex attaccanti del Milan. Niclas Fullkrug, Santiago Gimenez e Christopher Nkunku, dopo aver abbandonato i colori rossoneri, hanno trovato tutti la via del gol con le nuove squadre, ritornando al centro dei riflettori lontano da San Siro.
Milan, weekend da sogno per gli ex rossoneri
Il primo a ritrovare la rete è stato Niclas Fullkrug, ora alla corte del Werder Brema dopo la bruta parentesi al diavolo: il calciatore tedesco, arrivato a gennaio corso in prestito semestrale, ha segnato un gol nell'1-1 contro il Colonia.
A seguire poi, anche Christopher Nkunku. L'attaccante francese è stato il protagonista principale nel match contro l'Amburgo, finito poi 5-0 per il Lipsia. Due ex rossoneri andati entrambi a segno in Bundesliga.
A mettere la ciliegina sulla torta ci ha pensato Santiago Gimenez, andato a segno con addosso la maglia del Porto. Il calciatore messicano, dopo aver lasciato i rossoneri per dirigersi alla corte di Francesco Farioli, ha ritrovato la rete su rigore dopo un lunghissimo periodo senza gol.
© RIPRODUZIONE RISERVATA