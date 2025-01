Milan, Camarda: cosa cambia con Conceicao? Le ultime sul futuro

Come riportato da calciomercato.com, Sergio Conceicaovuole conoscere e lavorare con i ragazzi del Milan Futuro. In questo mese di gennaio, i rossoneri dovranno vincere il più possibile per cercare di rimontare in campionato e puntare al quarto posto in Serie A. Per questo, Francesco Camarda, potrebbe avere meno minuti con la prima squadra. Quale sarà il suo futuro da qui a giugno?