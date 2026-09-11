Il conto alla rovescia è ormai partito. Mercoledì prossimo il Milan farà il suo esordio stagionale in Europa League e lo farà con un big match da brividi: a San Siro i rossoneri scenderanno in campo contro il Benfica. L'attesa attorno alla sfida è molto alta, non solo per quanto riguarda i rossoneri ma anche da parte dei tifosi portoghesi, pronti ad invadere Milano.

Milan-Benfica, città 'invasa'

Come riferito dal quotidiano portoghese A Bola, i biglietti riservati al settore ospiti sono andati a ruba e risultano già del tutto esauriti. A spingere la squadra lusitana saranno circa 4000 tifosi pronti occupare gli spalti diper il primo appuntamento europeo.

La grande affluenza prevista ha spinto le autorità locali ad alzare l'attenzione sul fronte dell'ordine pubblico. Per garantire uno svolgimento sereno della giornata, il prefetto di Milano ha firmato un'ordinanza con delle restrizioni legate alla vendita di bevande alcoliche per l'intera giornata di mercoledì 16 settembre. Nello specifico, il provvedimento prevede il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche sia in plastica che in vetro.