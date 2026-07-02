Spunta la data del possibile sbarco a Milano di Ruben Amorim: ecco quando dovrebbe arrivare in Italia il nuovo allenatore del Milan
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Mentre a Casa Milan si delineano le strategie di mercato in vista dell'estate, Ruben Amorim si prepara a sbarcare in Italia. Le vacanze del tecnico portoghese stanno per terminare, con il ritiro estivo dei rossoneri che prenderà il via il prossimo 12 luglio a Milanello. La prima giornata sarà dedicata ai test atletici, mentre dal 13 luglio il Milan inizierà ad allenarsi sul campo agli ordini dell'ex allenatore del Manchester United. 'Sky Sport' ha svelato la data del possibile arrivo a Milano di Amorim.
Milan, Amorim atteso in Italia tra lunedì e martedì prossimoCome riferito dai colleghi di 'Sky Sport', il tecnico portoghese dovrebbe arrivare in Italia all'inizio della prossima settimana. Le date più gettonate per lo sbarco a Milano di Ruben Amorim sono lunedì 6 e martedì 7 luglio. Le prime ore milanesi dell'allenatore saranno caratterizzate da una visita a Casa Milan per ulteriori colloqui con la dirigenza, mentre nella seconda metà della settimana è atteso a Milanello per un primo tour del centro sportivo e la conferenza stampa di presentazione, la cui data non è ancora nota, ma che verosimilmente dovrebbe avere luogo tra l'11 e il 14 luglio. 'La Gazzetta dello Sport' aggiunge che, inizialmente, Amorim e il suo staff vivranno a Milanello, in attesa di trovare una sistemazione definitiva.
Milan, la carriera di AmorimA seguito delle esperienze al Casa Pia (2018/2019) e al Braga (2019/2020), l'esplosione definitiva di Amorim arriva tra il 2020 e il 2024, grazie a un ottimo lavoro in Liga Portugal alla guida dello Sporting. Nelle quattro stagioni da allenatore dei biancoverdi, il tecnico ha portato la squadra alla vittoria di 2 campionati, 2 coppe di lega e una Supercoppa Portoghese, mantenendo una media punti di 2,28 a partita in 230 gare totali.
Il lavoro svolto allo Sporting, ha portato il Manchester United a puntare su di lui dopo l'esonero di Erik Ten Hag, esercitando la clausola da 11 milioni di euro per portarlo in Inghilterra. In Premier League, tuttavia, Amorim non è riuscito a riproporre lo stesso calcio mostrato in Portogallo, né a ottenere gli stessi risultati. Nelle 63 partite alla guida dei 'Red Devils', il tecnico ha mantenuto una media di appena 1,43 punti a partita. Il 5 gennaio 2026 viene esonerato dopo uno sfogo in conferenza stampa e due pareggi consecutivi contro Wolverhampton e Leeds.
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