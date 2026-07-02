Mentre a Casa Milan si delineano le strategie di mercato in vista dell'estate, Ruben Amorim si prepara a sbarcare in Italia. Le vacanze del tecnico portoghese stanno per terminare, con il ritiro estivo dei rossoneri che prenderà il via il prossimo 12 luglio a Milanello. La prima giornata sarà dedicata ai test atletici, mentre dal 13 luglio il Milan inizierà ad allenarsi sul campo agli ordini dell'ex allenatore del Manchester United. 'Sky Sport' ha svelato la data del possibile arrivo a Milano di Amorim.

Milan, Amorim atteso in Italia tra lunedì e martedì prossimo

Milan, la carriera di Amorim

Come riferito dai colleghi di 'Sky Sport', il tecnico portoghese dovrebbe arrivare in Italia all'inizio della prossima settimana. Le date più gettonate per lo sbarco a Milano disonoLe prime ore milanesi dell'allenatore saranno caratterizzate da unaper ulteriori colloqui con la dirigenza, mentre nella seconda metà della settimana è atteso aper un primo tour del centro sportivo e la conferenza stampa di presentazione, la cui data non è ancora nota, ma che verosimilmente dovrebbe avere luogo tra l'11 e il 14 luglio. 'La Gazzetta dello Sport' aggiunge che, inizialmente,, in attesa di trovare una sistemazione definitiva.A seguito delle esperienze al(2018/2019) e al(2019/2020), l'esplosione definitiva diarriva tra il 2020 e il 2024, grazie a un ottimo lavoro in Liga Portugal alla guida dello. Nelle quattro stagioni da allenatore dei biancoverdi, il tecnico ha portato la squadra alla vittoria dimantenendo una media punti di 2,28 a partita in 230 gare totali.

Il lavoro svolto allo Sporting, ha portato il Manchester United a puntare su di lui dopo l'esonero di Erik Ten Hag, esercitando la clausola da 11 milioni di euro per portarlo in Inghilterra. In Premier League, tuttavia, Amorim non è riuscito a riproporre lo stesso calcio mostrato in Portogallo, né a ottenere gli stessi risultati. Nelle 63 partite alla guida dei 'Red Devils', il tecnico ha mantenuto una media di appena 1,43 punti a partita. Il 5 gennaio 2026 viene esonerato dopo uno sfogo in conferenza stampa e due pareggi consecutivi contro Wolverhampton e Leeds.