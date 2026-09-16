Milan-Benfica, pranzo UEFA da Cracco. Rui Costa: "Un piacere e una sensazione strana"

Arrivano novità sostanziali sul fronte convocazioni e liste per la sfida di Europa League del Milan di questa sera contro il Benfica. Il tecnico rossonero Rúben Amorim ha dovuto sciogliere le ultime riserve legate alle rigide normative UEFA, definendo il gruppo che scenderà in campo e siederà in panchina per la serata europea.

Milan, che esclusioni!

Secondo le ultime indicazioni raccolte dalla nostra relazione,: i tre giovani elementi della rosa non andranno neanche in panchina e saranno costretti a seguire compagni sugli spalti dello stadio di

La scelta dello staff tecnico non è legata a delle bocciature o provvedimenti disciplinari, bensì a una combinazione di paletti regolamentari e scelte strategiche di gestione della rosa di fronte a necessità di garantire rotazioni complete nei ruoli chiave per tutti i 90 minuti.

L'allenatore portoghese ha preferito preservare tutti i componenti senior della rosa della prima squadra, lasciando fuori i tre giovani baby talenti.