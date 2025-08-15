Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Mac Allister su Diogo Jota: “Non riesco a capire come ci abbia potuto lasciare”

ULTIME MILAN NEWS

Mac Allister su Diogo Jota: “Non riesco a capire come ci abbia potuto lasciare”

Mac Allister su Diogo Jota: “Non riesco a capire come ci abbia potuto lasciare” - immagine 1
In una toccante lettera pubblicata su The Players' Tribune, il centrocampista del Liverpool Alexis Mac Allister ha parlato di Diogo Jota
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

In una toccante lettera pubblicata su The Players' Tribune, il centrocampista del Liverpool Alexis Mac Allister ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera. Le sue parole sono state dedicate anche al suo compagno di squadra, Diogo Jota, tragicamente scomparso il 3 luglio 2025 in un incidente insieme al fratello.

Il toccante addio di Mac Allister a Jota: "Lo ricorderò sempre con un sorriso"

—  

Queste le parole di Mac Allister: "Non riesco ancora a capire come ci abbia potuto lasciare così presto. Ho sempre avuto un buon rapporto con lui, ma quest'anno lo è stato ancora di più. È sempre stato una persona molto pragmatica, affezionata alla famiglia, e non ha mai cercato di fingere di essere qualcosa che non era. Un giorno veniva e ti dava l'abbraccio della vita, e il giorno dopo non ti salutava nemmeno, ahahah".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Jashari: parole che suonano come una dolce melodia. Il Milanismo che ...>>>

"Ci piaceva "prenderci in giro" e trovavamo sempre il modo, che si trattasse di discussioni su Messi e Cristiano Ronaldo o semplicemente di giocare a carte. Faceva parte del gioco. Lo ricorderò sempre con un sorriso. E so che con quel sorriso ci sosterrà dall'alto. Se non ci credete, basta guardare il minuto in cui Frimpong ha segnato nel Community Shield. Il 20°. Questi sono segnali…… Vorrei cogliere l'occasione per inviare i miei più sentiti saluti alla sua famiglia, che non dobbiamo mai dimenticare, poiché sono loro che soffrono di più per la tragica scomparsa sua e di suo fratello André. A tutti loro va il mio rispetto e il mio affetto".

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA