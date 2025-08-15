Mac Allister su Diogo Jota: “Non riesco a capire come ci abbia potuto lasciare”

Il toccante addio di Mac Allister a Jota: "Lo ricorderò sempre con un sorriso"

Queste le parole di Mac Allister: "Non riesco ancora a capire come ci abbia potuto lasciare così presto. Ho sempre avuto un buon rapporto con lui, ma quest'anno lo è stato ancora di più. È sempre stato una persona molto pragmatica, affezionata alla famiglia, e non ha mai cercato di fingere di essere qualcosa che non era. Un giorno veniva e ti dava l'abbraccio della vita, e il giorno dopo non ti salutava nemmeno, ahahah".