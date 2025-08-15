Mac Allister su Diogo Jota: “Non riesco a capire come ci abbia potuto lasciare”

"Ci piaceva "prenderci in giro" e trovavamo sempre il modo, che si trattasse di discussioni su Messi e Cristiano Ronaldo o semplicemente di giocare a carte. Faceva parte del gioco. Lo ricorderò sempre con un sorriso. E so che con quel sorriso ci sosterrà dall'alto. Se non ci credete, basta guardare il minuto in cui Frimpong ha segnato nel Community Shield. Il 20°. Questi sono segnali…… Vorrei cogliere l'occasione per inviare i miei più sentiti saluti alla sua famiglia, che non dobbiamo mai dimenticare, poiché sono loro che soffrono di più per la tragica scomparsa sua e di suo fratello André. A tutti loro va il mio rispetto e il mio affetto".
