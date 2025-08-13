Longhi avverte il Milan: “Hojlund è molto veloce ma anche molto scarso tecnicamente”

Bruno Longhi, noto giornalista e telecronista su "X" ha parlato del possibile arrivo al Milan di Rasmus Hojlund

Bruno Longhi , noto giornalista e telecronista sportivo, ha usato il suo account "X" per rispondere in modo tagliente a una domanda che ipotizzava un possibile arrivo al Milan di Rasmus Hojlund , attaccante attualmente in forza al Manchester United.

"Al di là di tutte le tue considerazioni ( legittime) sull’aspetto economico/ finanziario della trattativa, io mi limito ad affermare che Hojlund è molto veloce ma anche molto scarso tecnicamente. E non è questo un aspetto da sottovalutare".