Longhi avverte il Milan: “Hojlund è molto veloce ma anche molto scarso tecnicamente”

Bruno Longhi, noto giornalista e telecronista sportivo, ha usato il suo account "X" per rispondere in modo tagliente a una domanda che ipotizzava un possibile arrivo al Milan di Rasmus Hojlund, attaccante attualmente in forza al Manchester United.
Longhi: "Hojlund? Veloce, ma il Milan non sottovaluti le sue lacune tecniche"—
"Al di là di tutte le tue considerazioni ( legittime) sull’aspetto economico/ finanziario della trattativa, io mi limito ad affermare che Hojlund è molto veloce ma anche molto scarso tecnicamente. E non è questo un aspetto da sottovalutare".
