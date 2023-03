Leao, dopo la previsione su De Ketelaere i social non lo risparmiamo

"De Ketelaere oggi segnerà. L'avete letto qui prima", queste le parole pubblicate da Rafael Leao sabato sera, poco prima del fischio di Fiorentina-Milan. Il portoghese, come tanti tifosi rossoneri, era sicuro che il suo compagno di squadra avrebbe trovato il primo gol con la maglia del Milan. Mai previsione fu più sbagliata di questa, in quanto non solo De Ketelaere non ha segnato, ma non ha mai calciato in porta. I social, che diventano spesso vetrina di siparietti curiosi e divertenti, si sono sbizzarriti dopo questa 'uscita a vuoto' del portoghese, forse fin troppo sicuro delle capacità del belga.