Fiorentina-Milan, la previsione di Leao: “De Ketelaere segnerà stasera”

Rafael Leao, squalificato per Fiorentina-Milan, ha postato una storia su 'Instagram'. È convinto che Charles De Ketelaere andrà in gol stasera

Rafael Leao è squalificato per Fiorentina-Milan di questa sera allo stadio 'Franchi' di Firenze e, pertanto, guarderà da casa i suoi compagni giocare. L'attaccante portoghese, classe 1999, vuole comunque far sentire il suo supporto alla squadra. In particolare, a Charles De Ketelaere, belga classe 2001 che ancora non riesce ad andare a segno in questa stagione.