Fiorentina-Milan, De Ketelaere: “Opportunità per aiutare la squadra”

Charles De Ketelaere, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Fiorentina-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2022-2023 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Franchi' di Firenze. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Sono pronto. Io provo a mostrare le mie qualità in allenamento e quando entro sul campo. Oggi ho un'opportunità per dimostrare che sono pronto e che posso aiutare la squadra".