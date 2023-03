Milan, la probabile formazione per il Tottenham: torna Leao sulla trequarti

In occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Tottenham, il tecnico del Milan Stefano Pioli opterà per Leao

Nella serata di mercoledì 8 marzo, al 'Tottenham Hotspur Stadium' andrà in scena il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Tottenham e Milan, dopo il vantaggio rossonero dell'andata. Il tecnico Stefano Pioli dovrebbe schierare, secondo quanto riportato da Eurosport, Mike Maignan in porta, dopo che quest'ultimo è stato inserito nella lista UEFA al posto di Ciprian Tatarusanu. In difesa spazio a Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Fikayo Tomori, mentre a centrocampo dovrebbero agire Junior Messias, Ismael Bennacer, Sandro Tonali e Theo Hernandez. Torna Rafael Leao sulla trequarti, al fianco di Rade Krunic, entrambi a supporto di Olivier Giroud.