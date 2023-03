Mercato Milan – Leao, il rinnovo tarda ad arrivare: incombe una big inglese

Siamo arrivati a marzo e del rinnovo di Rafael Leao con il Milan non c'è nemmeno l'ombra. La situazione è ferma ormai da qualche mese, con l'offerta dei rossoneri che si aggira intorno ai 7 milioni di euro. Offerta che è stata rifiutata da calciatore, agenti e papà, perché se questa trattativa è diventata così complicata forse è dovuto dal fatto che ci sono troppi protagonisti seduti intorno al tavolo. Ma questa è la realtà dei fatti, così come è realtà che ci siano diverse squadre interessate al calciatore portoghese. Nonostante Leao abbai ribadito più volte di stare bene nella squadra allenata da Pioli , al giocatore farebbe comodo una soluzione - che sia al Milan o altrove - che possa consentirgli di pagare la famosa mula da 19 milioni di euro. Difficile che un club possa pagare di tasca propria una somma così alta. Di sicuro non lo farà il Milan .

Leao non ha ancora rinnovato e con il contratto in scadenza nel 2024 il rischio, che ormai sta diventando sempre più concreto, è che il Milan possa cederlo in estate per non perderlo a parametro zero tra poco più di un anno. Diversi club della Premier League seguono con attenzione il numero 17 rossonero. Nei mesi scorsi si ha avuto modo di parlare di un interesse concreto da parte del Chelsea, club che ha investito tanto nel mercato di gennaio e che in estate, probabilmente, prima di acquistare dovrà sfoltire un po' la rosa. Questa situazione potrebbe favorire l'inserimento di un'altra big inglese.