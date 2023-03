Calciomercato Milan – Conferme dalla Spagna: “Lo cercano davvero”

Il Milan acquisterà un difensore nel prossimo calciomercato estivo. 'Sport', in Spagna, conferma l'interesse del Diavolo per un volto noto

Daniele Triolo

Il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, acquisterà un nuovo difensore centrale. Le condizioni fisiche di Simon Kjær e le scarse prestazioni di Matteo Gabbia, di fatto, obbligano i dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, a correre ai ripari in vista della stagione 2023-2024.

Calciomercato Milan: caccia ad un difensore centrale — Un quarto centrale, affidabile, in vista dei tanti impegni che dovrà affrontare la squadra di mister Stefano Pioli, infatti, serve come il pane. Soprattutto alla luce del recente passaggio alla difesa a tre. Uno dei nomi circolati, di recente, in orbita Milan, tra i 'rumors' di calciomercato, è quello di Samuel Umtiti.

Il centrale francese, classe 1993, mancino e quindi perfetto per completare la retroguardia rossonera al fianco dei destrorsi Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Fikayo Tomori, è attualmente in prestito al Lecce, dove, finora, ha collezionato 13 presenze di ottima fattura in Serie A.

Il suo cartellino, però, è di proprietà del Barcellona fino al 30 giugno 2026. Secondo quanto ribadito oggi da 'Sport', quotidiano catalano, il Milan sarebbe interessato ad acquistare Umtiti, nella prossima sessione estiva di calciomercato, qualora, però, l'ex Olympique Lione rescindesse il contratto in essere con i blaugrana.

Umtiti piace a Milan e Inter. Ma soltanto se gratis — Così fosse, sul calciatore entrerebbe in corsa anche l'Inter. Anche se a Lecce si trova molto bene, è improbabile che Umtiti prosegua la sua avventura in giallorosso anche nella stagione 2023-2024. Non rientra, però, nei piani tecnici del Barcellona, che vorrebbe terminare il suo contratto per risparmiare sullo stipendio.

Ecco, dunque, che Milan e Inter potrebbero ingaggiare un bel duello di calciomercato per un difensore che, anni fa, era giudicato tra i più forti in Europa e che si è rilanciato nel nostro campionato. Lui, d'altronde, vedrebbe di buon occhio la possibilità di tornare a giocare in Champions League con una delle due milanesi.

