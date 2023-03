Il Moonwalk, i super gol e le (tante) storie d’amore: i 36 anni di Boateng

Kevin Prince Boateng compie oggi 36 anni: ripercorriamo parte della carriera e della vita privata dell'ex centrocampista del Milan

Enrico Ianuario

Kevin Prince Boateng è stato il colpo ad effetto di Adriano Galliani. Nell'estate del 2010, il condor lo prelevò dal Genoa nello stesso periodo in cui riuscì ad acquistare altri due grandi calciatori come Robinho e Zlatan Ibrahimovic, allestendo una squadra formidabile da mettere a disposizione all'allora allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri. Il 'Prince' si rivelò un calciatore perfetto per il Milan che concluse la stagione 2010-2011 vincendo lo scudetto. Boateng oggi compie 36 anni: ripercorriamo parte della sua carriera.

Boateng, l'esperienza al Milan — Come detto, Boateng è arrivato al Milan nell'estate del 2010. Aveva la fama di essere un ottimo calciatore ma dal carattere abbastanza particolare cosa che, almeno durante la sua avventura in rossonero, ha dimostrato tutto il contrario. E' stato un professionista esemplare e dava sempre tutto in campo. E' stato l'idolo di tanti piccoli tifosi rossoneri che, per emularlo, chiedevano ai loro parrucchieri acconciature stravaganti come quelle portate dal calciatore. Insomma, durante la sua prima avventura al Milan Boateng era anche una specie di icona. Con la maglia del Milan ha vinto uno scudetto e una Supercoppa Italiana da protagonista, salvo poi tornare in rossonero nel gennaio del 2016 dopo aver salutato Milano nell'estate del 2013, anche se il suo ritorno non fu entusiasmante. Rimarrà ugualmente nel cuore dei tifosi del Milan, i quali porteranno sempre nel cuore il suo 'Moonwalk', celebre ballo di Michael Jackson, durante la festa scudetto a San Siro.

I super gol del Boa — Boateng era un centrocampista dinamico che faceva della forza fisica e della capacità di inserimento le sue qualità migliori. Dotato anche di un'ottima tecnica, l'ex numero 27 rossonero spesso ha dato vita a gol straordinari. Basti pensare alla tripletta segnata contro il Lecce, quando entrò durante l'intervallo di quel match, con il Milan sotto di 3 reti a zero. Prince ribaltò totalmente il match segnando una tripletta, con la partita che poi venne portata a casa dal Diavolo grazie al gol del definitivo 3-4 di Yepes. Tre gol pazzeschi, come pazzeschi sono stati quelli segnati in Champions League contro Barcellona e Arsenal. Contro i blaugrana realizzò un gol impossibile: stop volante con il piede destro, giocata di tacco a seguire e staffilata sul primo palo. Un gol clamoroso. E anche quello contro i Gunners non fu da meno: lancio di Nocerino e botta al volo che trafisse Szczesny. Boateng aveva delle qualità balistiche e un'agilità eccezionali.

Le storie d'amore di Boateng — Boateng non ha fatto parlare di sé solamente per ciò che ha fatto e continuare a fare dentro i campi da gioco. Sono note a tutti le sue storie d'amore. Quando venne acquistato dal Milan, l'ex centrocampista rossonero era legato in matrimonio con Jennifer da cui ebbe il primo figlio, anche se come dichiarato dal calciatore stesso, dopo il divorzio, il rapporto non è dei più semplici, tanto da avere delle difficoltà a passare del tempo con il suo primogenito. Durante la sua avventura al Milan conobbe Melissa Satta, con la quale si legò in matrimonio. Da questa storia d'amore nacque Maddox, anche se il rapporto con l'ex velina si interruppe nel 2020. Oggi Boateng è felicemente sposato (si tratta del terzo matrimonio) con Valentina Fradegrada, nota influencer bergamasca.

L'avventura all'Herta e il rap — Boateng oggi veste la maglia dell'Herta Berlino, ma come annunciato ad inizio stagione questa in corso sarà l'ultima esperienza da calciatore. Probabilmente quando arriverà il momento di appendere gli scarpini al chiodo si dedicherà ad un'altra sua passione: il rap. Già nel 2018, infatti, Boateng realizzò il brano 'King' per poi inciderne un altro intitolato 'Bella Vita'. In attesa di scoprire quale decisione prenderà al termine di questa stagione, auguriamo a Boateng un buon compleanno! Milan, ecco il centrocampista per il mercato estivo >>>

