Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Dialoghi per Loftus-Cheek”

Per il prossimo calciomercato estivo il Milan vorrebbe Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea. Ecco quanto costerebbe. Il punto

Daniele Triolo

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea, sembra essere un concreto obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima estate. La notizia, già nell'aria da qualche giorno nel nostro Paese, trova conferma questa mattina anche sulle colonne del popolare tabloid britannico 'The Sun'.

Sarebbero, a tal proposito, già in corso dei dialoghi tra Chelsea e Milan per portare Loftus-Cheek in rossonero nel calciomercato estivo: il giocatore, che piace in Premier League al Crystal Palace (dove ha già giocato, in prestito, qualche anno fa) e in Serie A anche alla Lazio, andrà in scadenza di contratto con i 'Blues' il 30 giugno 2024 ed è chiuso a Londra dall'arrivo di Enzo Fernández.

Il Milan avrebbe intenzione, secondo i colleghi inglesi, di prendere Loftus-Cheek per rimpiazzare Aster Vranckx, centrocampista belga attualmente in prestito con diritto di riscatto dal Wolfsburg, il quale, però, non sembra rientrare nei piani del tecnico rossonero Stefano Pioli per la prossima stagione.

Calciomercato Milan: la richiesta del Chelsea per Loftus-Cheek — Affinché, però, Loftus-Cheek, classe 1996, cresciuto nell'Academy del Chelsea come l'amico Fikayo Tomori, possa seguire le orme del difensore centrale approdato in rossonero nel gennaio 2021, servirà un sacrificio economico importante da parte del Diavolo.

I rossoneri, infatti, dovranno accontentare le richieste economiche dei 'Blues' che, per privarsi del colosso inglese (191 centimetri di altezza per 83 chilogrammi di peso), chiedono non meno di 25 milioni di sterline, pari a quasi 29 milioni di euro. In questa stagione, finora, Loftus-Cheek ha collezionato 23 presenze tra Premier League, Champions League e Coppa di Lega. Milan, occhi su un bomber della Premier League >>>

