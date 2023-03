Calciomercato Milan – Il Chelsea fissa il prezzo per Loftus-Cheek

Il Milan per la prossima sessione di calciomercato potrebbe fare un tentativo per Loftus-Cheek. Ecco la richiesta del Chelsea

Calciomercato Milan, Loftus-Cheek possibile obiettivo

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, il Chelsea avrebbe fissato il prezzo per l'inglese, che in questa stagione ha saltato parecchie gare per infortunio. I Blues ne farebbero una valutazione di circa 25 milioni di euro. Da capire a questo punto quali saranno le idee del Milan, se fare un investimento per un giocatore che comunque ha 27 anni, oppure virare su altri obiettivi. Il profilo, comunque, sarebbe importante con un calciatore dall'esperienza internazionale che potrebbe aiutare davvero molto il centrocampo del Milan. Calciomercato Milan – Affari con il Real: si cerca un’attaccante?