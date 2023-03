Calciomercato Milan – Derby con l’Inter per il bomber di Premier League

La lotta per un posto nella prossima Champions League si fa sempre più serrata. Napoli sicuro di un posto, per le altre tre posizioni sgomitano Inter (50 punti), Lazio (48), Milan e Roma (47). E occhio al possibile ritorno della Juventus, da 35 a 50 punti, qualora fosse cancellata la penalizzazione che, attualmente, incide sulla classifica dei bianconeri. In base al piazzamento finale nella graduatoria di Serie A, il Milan orienterà il proprio calciomercato estivo. Con l'auspicio che sia Champions, i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara sono già operativi per allestire la squadra della stagione 2023-2024.