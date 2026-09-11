C'è un vero e proprio Tabù da sfatare per il Milan nella trasferta contro la Lazio. Come evidenziato questa mattina dal Corriere dello Sport, i recenti incroci in casa dei biancocelesti si sono rivelati spesso molto amari per i rossoneri.

Milan, battaglia difficile contro la Lazio

La memoria torna ovviamente alla scorsa stagione, segnata profondamente dal doppio passo falso: prima l'eliminazione dellapoi il match perso in campionato che spezzò l'imbattibilità della formazione guidata da Allegri, innescando un momento di appannamento.

Per ritrovare l'ultimo successo del Milan contro la Lazio bisogna risalire a più di due anni fa, precisamente al 1 marzo 2024 quando una rete al 90esimo firmata da Noah Okafor regalò tre punti al diavolo. L'anticipo di sabato si preannuncia infuocato, non solo per il valore storico della sfida ma anche per l'ottimo momento che stanno attraversando le due squadre, entrambe ancora prive di sconfitte in questa via di stagione.

La squadra guidata da Gattuso, ex calciatore e allenatore del Milan, viaggia a punteggio pieno grazie a 3 vittorie su 3. I rossoneri invece inseguono a quota 7 punti grazie ai successi conquistati i contro Torino e Venezia e del pareggio contro la Juventus.