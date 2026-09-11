Un avvio di campionato perfetto sul campo, con tre vittorie nelle prime tre giornate che hanno sorpreso sia i tifosi che gli addetti ai lavori, ma che fanno contrasto con un clima di forte tensione societaria in casa Lazio. La spaccatura tra la piazza il presidente Lotito continua a logorare l'ambiente biancoceleste: la protesta del popolo laziale prosegue senza sosta e si tradurrà anche della prossima gara allo stadio Olimpico contro il Milan.

Lazio, l'iniziativa dei tifosi contro il Milan

"Per far sentire il nostro supporto alla squadra e al mister, diamo appuntamento a tutti i laziali al cancello di Formello sabato alle ore 15.00 per accompagnare con moto e scooter il pullman della squadra dal campo di allenamento fino a ponte Milvio. Da lì in poi ognuno di noi tornerà a vedere la partita in un pub o a casa con gli altri fratelli laziali. La contestazione continua, come continua il nostro supporto alla squadra e al mister lontani dall’Olimpico".

Si tratta di una presa di posizione davvero drastica, ma che mira esclusivamente ai vertici societari e che non intacca la stima verso la squadra e l'allenatoreex giocatore e allenatore rossonero. Per far sentire la propria vicinanza al gruppo senza rompere la linea di boicottaggio, il tifo organizzato biancocelesti ha chiamato a raccolta la tifoseria per un'iniziativa importante in vista della partita: