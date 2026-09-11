In vista del big match tra Lazio e Milan, la protesta dei tifosi biancocelesti prosegue...
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Un avvio di campionato perfetto sul campo, con tre vittorie nelle prime tre giornate che hanno sorpreso sia i tifosi che gli addetti ai lavori, ma che fanno contrasto con un clima di forte tensione societaria in casa Lazio. La spaccatura tra la piazza il presidente Lotito continua a logorare l'ambiente biancoceleste: la protesta del popolo laziale prosegue senza sosta e si tradurrà anche della prossima gara allo stadio Olimpico contro il Milan.
Lazio, l'iniziativa dei tifosi contro il MilanSi tratta di una presa di posizione davvero drastica, ma che mira esclusivamente ai vertici societari e che non intacca la stima verso la squadra e l'allenatore Gennaro Gattuso, ex giocatore e allenatore rossonero. Per far sentire la propria vicinanza al gruppo senza rompere la linea di boicottaggio, il tifo organizzato biancocelesti ha chiamato a raccolta la tifoseria per un'iniziativa importante in vista della partita:
"Per far sentire il nostro supporto alla squadra e al mister, diamo appuntamento a tutti i laziali al cancello di Formello sabato alle ore 15.00 per accompagnare con moto e scooter il pullman della squadra dal campo di allenamento fino a ponte Milvio. Da lì in poi ognuno di noi tornerà a vedere la partita in un pub o a casa con gli altri fratelli laziali. La contestazione continua, come continua il nostro supporto alla squadra e al mister lontani dall’Olimpico".
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