Lazio-Milan, Amorim punta di nuovo su Rabiot trequartista: ecco la strategia dell'allenatore

Avvicinarlo alla porta per sfruttare i suoi inserimenti: ecco la mossa di Amorim per il Milan in vista del big match dell'Olimpico contro la Lazio
La telefonata di Amorim, la responsabilità del post-Leão e l'amore dei tifosi: Milan, parla Hutchinson
Il Milan si prepara a giocare la sua quarta partita stagionale: domani alle 18 c'è la Lazio che al momento è in testa alla classifica a punteggio pieno con l'Inter e la Roma. Abbiamo visto dei rossoneri ancora in fase di rodaggio specialmente in avanti: Ramos ha giocato tutti i minuti fino a questo momento, mentre c'è stato più ricambio e rotazione sulla trequarti del Milan.
La svolta tattica per Rabiot: trequartista o mediano?Come scrive Il Corriere dello Sport, l'idea di Amorim è quella di avvicinare il francese alla porta. Contro il Torino ha trovato subito gol e assist in quella nuova posizione. Ovviamente il cambio di ruolo è importante e avrà bisogno di tempo per adattarsi al meglio. A prescindere da tutto, Rabiot resta comunque cruciale per il nuovo progetto del Milan di Ruben Amorim.
Il Diavolo è atteso da una stagione molto lunga e ricca di partite, specialmente dal mese di ottobre in poi quando si entrerà pienamente nella stagione con tre partite a settimana. Anche in base all'avversario e allo stato fisico dei suoi calciatori, Amorim deciderà di schierare Rabiot come trequartista o come mediano davanti alla difesa. In entrambi i ruoli, il francese può essere davvero un fattore.
Dietro la prima punta, il francese dovrà riuscire a giocare anche spalle alla porta e nel breve, dove fatica visto che ha bisogno di spazio per alzare i giri del suo motore.
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