Milan, l'esperimento che stuzzica Amorim: quando vedremo la coppia Moreira-Chukwueze?

Il Milan giocherà domani contro la Lazio e con ogni probabilità non vedremo la coppia Chukwueze-Moreira. Il nigeriano dovrebbe giocare titolare come esterno a tutta fascia nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim, mentre il belga dovrebbe partire dalla panchina, con Estupinan favorito per la fascia sinistra. Dovremo quindi ancora attendere per vedere Chukwueze in campo con Moreira? Probabilmente sì, ma non è un'opzione che va eliminata per forza.

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I pro e i contro della coppia d'attacco sugli esterni

Ricordiamo che. Poi dipenderà dalle partite e dal tipo di avversario che i rossoneri affronteranno.Ci sono tanti possibili aspetti tattici positivi nel vedere la coppia giocare insieme:: Amorim punta proprio sugli uno contro uno dei suoi esterni di centrocampo per creare occasioni da gol o situazioni di pericolo. Sia Chukwueze, sia Moreira sono in grado di farlo con qualità e tecnica. In più il belga, giocando a sinistra, potrebbe sfruttare il suo piede forte (il mancino) per giocare di prima senza rientrare.

Lati negativi? Servirebbe equilibrare la squadra in fase difensiva, specialmente nelle transizioni negative. Moreira non ha giocato molto bene contro la Juventus, ma era alla primissima partita con la maglia del Milan ed è stato inserito in un contesto complesso visto che tutta la squadra ha faticato tremendamente a creare qualcosa in attacco.

Il Diavolo ha sbagliato tantissimo in fase di impostazione e non sono arrivati palloni puliti o contesti ideali per sprigionare tutte le qualità di Moreira. Sicuramente lo rivedremo presto in campo, chissà magari con Chukwueze dall'altro lato del rettangolo verde.