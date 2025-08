L’abbraccio di Galli a Baresi: “Siamo al tuo fianco, ne uscirai vincitore”

A 64 anni, l'ex capitano del Milan e della Nazionale, Franco Baresi , è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'asportazione di un nodulo polmonare. La notizia ha suscitato una grande ondata di affetto e sostegno da parte del mondo sportivo e di tutti i tifosi, non solo milanisti, che si sono uniti nel fargli gli auguri di pronta guarigione. Ecco, di seguito, il pensiero di Filippo Galli:

"Ciao Franco, ciao Capitano, ci hai portato per mano fino all’impossibile, perché con te in campo niente era impossibile. Adesso siamo tutti al tuo fianco in questa nuova battaglia, certi che forte come sei ne uscirai ancora una volta vincitore. Ti vogliamo tutti un mondo di bene!"