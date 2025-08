Il reparto che ha subito il maggior restyling in casa Milan, nel corso di questa sessione estiva di calciomercato, è senza ombra di dubbio il centrocampo. Il club rossonero, infatti, ha ingaggiato Samuele Ricci, Luka Modric e, finalmente, Ardon Jashari, che sta vivendo la sua prima giornata da calciatore del Diavolo. Allo stesso tempo ha salutato Tijjani Reijnders e si parla delle possibili cessioni di Yacine Adli ed Ismael Bennacer. Questi ultimi due non hanno ancora trovato una sistemazione, sebbene abbiano pretendenti in giro per il mondo, ma comunque sono in uscita.