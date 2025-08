Calciomercato Milan, le vere cifre di Jashari! Altri due no significativi

A sbloccare definitivamente la trattativa, scrive il quotidiano, ci avrebbero pensato Tare e Furlani rimodulando i termini del pagamento, cambiando leggermente la parte fissa e modificando qualcosa nei bonus. Ieri, intorno alle 15, il via libera definitivo dal Belgio. Quando potrebbe scendere in campo? Già il 17 agosto in Coppa Italia col Bari o il 24 alla prima di campionato contro la Cremonese.