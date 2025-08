L’abbraccio di Bergomi a Baresi: “Vincerà anche questa battaglia, siamo con lui”

"A Franco auguro il meglio perché ci conosciamo da una vita, da quando io giocavo con suo fratello Beppe. Ho perso il conto di quante volte ci siamo sfidati nei derby e lui era un avversario di quelli davvero tosti. Anche nei momenti più difficili o delicati di un incontro gli bastavano due parole per rimettere a posto la squadra. In campo ha sempre mostrato coraggio, forza e voglia di lottare. Le stesse doti le metterà in mostra anche adesso e vincerà pure questa battaglia. Siamo tutti al suo fianco e tifiamo per lui. Con Franco siamo stati compagni in Nazionale e nel corso degli anni non ci siamo mai persi di vista. Siamo amici e io come tutti gli vogliamo bene per il giocatore che è stato, ma soprattutto per la persona che è fuori dal campo."