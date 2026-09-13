Nella giornata di ieri è andato in scena il quarto match del Milan di Amorim: questa volta l'avversario è stato la Lazio di Gennaro Gattuso, ex calciatore e allenatore del Milan. A risolvere una partita alquanto spinosa, dato che i rossoneri stavano sotto di ben due gol, ci hanno pensato i cambi fatti all'intervallo dall'allenatore lusitano.

Milan, i cambi risolvono la partita

Nella serata di ieri il primo tempo è stato molto complicato fin dall'inizio a causa dei gol i Cancellieri prima e Noslin poi, chiudendo la prima frazione sul 2-0. La svolta, però, è arrivata all'intervallo. Amorim ha deciso di effettuare un triplice cambio: dentro dentrofuori

La partita ha cambiato totalmente volto, e i rossoneri sono riusciti a rimontare fino al 2-2 grazie ai subentrati, nuovamente. l'allenatore portoghese, ora come ora, dovrà continuare ad interrogarsi sul perché la formazione scelta iniziale faccia molta fatica, non dominando di fatto il gioco.

Molte scelte come, ad esempio, quelle di Estupinan e Loftus-Cheek, sono abbastanza inspiegabili, proprio perchè non sono state fatte per necessità numeriche, ma per volontà di pensiero.l'obiettivo, a partire dal 16 contro il Benfica, è quello di trovare il giusto equilibrio.

Amorim ha parlato di tempo per vincere, forse un paradosso che racchiude la situazione del Diavolo: per il progetto iniziato a luglio scorso serve molto tempo e pazienza, ma la squadra e l'allenatore soprattuto, devono guadagnarselo.