La fine di un capitolo: il Milan saluta l’ultimo acquisto dell’era Maldini-Massara

Vediamo nel dettaglio il destino degli altri acquisti:
L'addio di Thiaw segna la fine di un ciclo di mercato che, a conti fatti, ha visto l'acquisto del difensore tedesco come la scelta più azzeccata.
CALCIOMERCATO MILAN
Con la cessione di Malick Thiaw al Newcastle, si chiude ufficialmente il capitolo del mercato estivo 2022/23 targato Maldini-Massara. A dispetto delle aspettative, Thiaw, acquistato per 9,3 milioni di euro, si è rivelato l'unico affare vincente di quella sessione, generando una notevole plusvalenza grazie alla sua vendita per 38 milioni più 4 di bonus.
Paradossalmente, l'unico superstite di quel mercato è Divock Origi, probabilmente l'acquisto più deludente di sempre per il club, che resta fuori rosa da un anno.
