La fine di un capitolo: il Milan saluta l’ultimo acquisto dell’era Maldini-Massara

Malick Thiaw AC Milan Como-Milan 1-2 Serie A 2024-2025
Con la cessione di Malick Thiaw al Newcastle, si chiude ufficialmente il capitolo del mercato estivo 2022/23 targato Maldini-Massara
Alessia Scataglini
Con la cessione di Malick Thiaw al Newcastle, si chiude ufficialmente il capitolo del mercato estivo 2022/23 targato Maldini-Massara. A dispetto delle aspettative, Thiaw, acquistato per 9,3 milioni di euro, si è rivelato l'unico affare vincente di quella sessione, generando una notevole plusvalenza grazie alla sua vendita per 38 milioni più 4 di bonus.

Via Thiaw, finisce l'era Maldini-Massara: l'ultimo acquisto del 2022 saluta il Milan

Paradossalmente, l'unico superstite di quel mercato è Divock Origi, probabilmente l'acquisto più deludente di sempre per il club, che resta fuori rosa da un anno.

Vediamo nel dettaglio il destino degli altri acquisti:

  • Charles De Ketelaere: Arrivato per 37,5 milioni, è stato ceduto all'Atalanta dopo una sola stagione.

  • Aster Vranckx: Tornato al Wolfsburg dopo un anno di prestito.

  • Sergino Dest: Dopo un prestito dal Barcellona, gioca ora nel PSV Eindhoven.

  • Devis Vasquez: Arrivato a gennaio, ha risolto il contratto con il Milan e ha firmato con la Roma.

  • Alessandro Florenzi e Junior Messias: Riscattati nel 2022 dopo un prestito, il primo è attualmente svincolato mentre il secondo è tornato al Genoa.

    L'addio di Thiaw segna la fine di un ciclo di mercato che, a conti fatti, ha visto l'acquisto del difensore tedesco come la scelta più azzeccata.

