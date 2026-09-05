Juve-Milan mette di fronte Randal Kolo Muani e Gonçalo Ramos, terminali offensivi delle due squadre. Tre anni vestivano stessa maglia, quella del Paris Saint-Germain, e si giocavano il posto da centravanti. Alla fine la spuntò il portoghese per scelta di Luis Enrique, prima che entrambi decidessero di cambiare aria per giocare con maggiore continuità.

Juve-Milan, Ramos e Kolo Muani a confronto

Tutto ha inizio nell'estate 2023, quando Lionel Messi e Neymar salutano il PSG. Insieme a Ousamane Dembélé e Barcola arrivòdal Benfica, preso incon riscatto. Poi, nelle ultime ore di mercato, la dirigenza parigina chiuse anche perdall'Eintracht:

Il modulo di riferimento era il 4-3-3. Con Mbappé e Dembélé larghi sulle fasce, il ruolo al centro restava da dividere tra il francese e il portoghese. Luis Enrique li usò insieme pochissimo: appena 582 minuti in 12 gare, di cui in 7 entrambi titolari e un solo gol costruito insieme.

I numeri e la scelta di Luis Enrique

chiude la stagione conper 1947 minuti totali, firmandoStesso numero di gare perI 5 gol in più del portoghese pesarono nelle valutazioni della società, che a fine anno versòal Benfica per riscattarlo.

Dietro il sorpasso ci sono anche motivi tattici. Quando Luis Enrique sposta Dembélé più dentro al campo e Mbappé saluta, le caratteristiche dell’attuale centravanti rossonero risultano più utili. Ramos garantiva maggiore intensità in fase di pressing e molta più presenza di testa all’interno dell’area di rigore.