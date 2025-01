Juventus-Milan, Loftus-Cheek assente nella semifinale contro i bianconeri

Rubén Loftus-Cheek, come sappiamo, non prenderà parte alla sfida di questa sera tra Juventus e Milan, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana. L’inglese, però, non sarà presente neanche in panchina, a causa di un infortunio alla coscia che lo ha costretto a saltare l’importante match. Le sue condizioni fisiche non gli permettono di essere disponibile per Conceicao, che dovrà fare a meno di uno dei suoi centrocampisti. Il Milan, quindi, dovrà affrontare la Juventus senza Loftus-Cheek, puntando su altri giocatori per cercare di conquistare un posto in finale. LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Juventus-Milan in diretta tv o streaming >>>